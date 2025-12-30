今季も数多くの話題が生まれたゴルフ界。その中から、編集部が各ツアーの10大ニュースをピックアップしてシーズンを振り返る。今回は『海外女子・中編』。【写真】原英莉花さんが振り袖に着替えました■原英莉花がエプソン優勝＆昇格米女子下部エプソン・ツアーを主戦場にした原英莉花が8月「ワイルドホース女子ゴルフクラシック」で優勝を果たした。日本国籍選手では23年ぶり快挙となった。昨年の最終予選会（Qシリーズ）を通過で