12月の中古クラブランキング・UT部門は、ピンの『G430』が11カ月連続の1位を記録。人気の理由や気になる価格など、現在のトレンドをゴルフパートナー藤沢長後店の店長を務める島田辰也さんとチェックしていこう。【写真】佐久間愛用の名器『G430』UTの顔を公開！ランク4位以下は？11か月連続とほぼ1年にわたり1位に君臨するのがピンの『G430』だ。2022年発売で、中古クラブの平均販売価格は29,000円。最新の『G440』の新品の実勢