横浜ゴム三島工場を調べる静岡県警の捜査員ら＝27日、静岡県三島市静岡県三島市の横浜ゴム三島工場で、社員15人が刃物で刺されるなどして負傷した事件で、けがをした人はいずれも、殺人未遂容疑で現行犯逮捕された元従業員小山雅貴容疑者（38）と面識がないことが30日、三島署への取材で分かった。捜査関係者によると、容疑者は「会社に不満があった」という趣旨の供述をしている。県警は無差別に会社関係者を襲撃した可能性も視