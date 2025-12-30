帝国データバンクは12月22日、企業における「2026年の景気見通し」に関するアンケート調査の結果を発表した。同調査は11月14日〜30日、1万207社を対象に、インターネットで実施した。2026年の景気見通し2026年の景気見通しについて尋ねたところ、「回復局面」という回答は11.0%で、2年ぶりに1割台まで改善した。企業からは、「高市政権が、現在の調子で改革を進めていき、国民の多くが効果を実感できるようになれば、景気は回復し