小学館はこのほど、小学生のお年玉・投資に関する調査結果を発表した。調査は2025年6月13日〜7月14日および同年10月15日〜11月13日、『月刊コロコロコミック』読者またはその家族延べ1,775名を対象に、雑誌のハガキアンケートおよびWEBアンケートで行われた。小学生のお年玉・投資に関する調査○小学生のお年玉、もらう金額は「1万1円〜2万円」が最多コロコロコミックでは毎年、小学生を対象に「お年玉はいくらもらいましたか?」と