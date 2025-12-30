【モデルプレス＝2025/12/30】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）が30日に年末恒例の音楽賞「第67回輝く！日本レコード大賞」（TBS系にて午後5時30分〜10時まで生放送）に出演、31日に「第76回NHK紅白歌合戦」（12月31日午後7時20分〜11時45分）に出場する。ここでは現在までの歩みを振り返る。【写真】FRUITS ZIPPER「紅白歌合戦」発表会見での姿◆FRUITS ZIPPER、3年連続出演の快挙＆憧れの舞台FRUITS ZI