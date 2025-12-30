■これまでのあらすじふたりの子どもに恵まれるも、大手企業に勤める妻と家事育児家計をきっちり折半している聡は不満がたまっている。妻より勤務時間が長くストレスの多い職場なのもあり、このやり方が自分のキャリアの妨げになっていると思うからだ。そんな満足のいかない日々を過ごす中で、やがて聡は部下のユキと深い関係になってしまう。しかも、妻のことをかつて好きだったサークル仲間にユキとの関係を打ち明けて自慢してし