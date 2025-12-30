佐賀市で29日、佐賀県の山口知事と国土交通省の事務次官が会談し、西九州新幹線の整備について意見を交わしました。■国土交通省・水嶋智事務次官「佐賀県民の皆さん日本国民にとってふさわしいルートがどういうルートかということを冷静に議論していく必要がある」■佐賀県・山口祥義知事「きょうはほとんどが新幹線に関する話でしてそれぞれの考えていること様々な論点についてお互いの理解が深まったので