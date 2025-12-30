明日31日(水:大晦日)から3日(土)にかけて、冬型の気圧配置が続き、日本海側は広く雪。東北や北陸、山陰など大雪の恐れ。短時間に積雪が急増するため、車の立ち往生など交通障害に警戒を。2日(金)頃は太平洋側にも雪雲が流れ込む可能性。Uターンの交通に影響も。前半(31日〜1月6日)3日(土)にかけて東北・北陸・山陰は大雪に警戒明日31日(水:大晦日)から3日(土)にかけて、日本付近は冬型の気圧配置が続く見込みで、上空に強い寒気