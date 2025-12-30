３０日のアジア株は、まちまち。本日香港市場でIPOのバイオテクノロジー会社インシリコはIPO後４５％高で取引となった。中国本土株はICT関連がしっかりも上海は小幅マイナス圏。ハイテクが強い深セン総合は小幅プラス圏。 東京時間11:34現在 香港ハンセン指数 25691.36（+56.13+0.22%） 中国上海総合指数 3964.20（-1.08-0.03%） 台湾加権指数 28695.13（-115.76-0.41%） 韓国総合株価指