東京午前のドル円は１５６．３４円付近まで強含んだが動意は限定的。東京市場は年内最終営業日とあって積極的な取引は見られない。年末・年始と注目度の高いイベントは予定されていない。 ユーロ円は１８４．０９円付近、ポンド円は２１１．０９円付近、豪ドル円は１０４．７６円付近まで水準を切り上げた。ただ、ドル円と同様に値幅は限られている。 MINKABU PRESS