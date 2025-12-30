【北欧通貨】ドルノックは下半期のもみ合い基調続く＝ノルウェークローネ ドルノックは６月以降１０．００を挟んでの推移が続いている。９月に９．７３５５までドル安クローネ高も、その後１０．００ばさみ推移に服した。直近１０．０３前後での推移となっている。 対円ではドル円の堅調さもあり、先週末に１５円６７銭を付けた。その後１５円５０銭近くまで調整が入った。 USDNOK 10.037NOKJPY 15.5