年末年始を信州で過ごす人たちの入り込みが12月30日、ピークを迎えました。久々の再会を喜ぶ人や、大きな荷物を持った外国人観光客。30日午前9時すぎ、JR長野駅は帰省客などで混雑していました。埼玉から訪れた人「おじいちゃん、おばあちゃんのおうちに。」「Q.何食べたいＡ．カニ。」東京から訪れた人「母親が高齢なので、様子見て一緒に過ごそうかなと。」JR東日本によりますと、30日午前の北陸新幹線・東京発下りの自