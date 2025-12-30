山形市の県道で30日朝早く、道路を歩いて横断していた男性が乗用車にはねられ、死亡しました。30日午前5時半すぎ、山形市漆山の県道で、道路を歩いて横断していた男性が天童市方面に向かっていた乗用車にはねられました。この事故で、男性は意識不明の重体の状態で病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。警察の調べによりますと、現場は片側2車線の直線道路で、亡くなった男性は信号機や横断歩道がない場所を渡っ