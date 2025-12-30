【新華社北京12月30日】中国人民解放軍東部戦区は30日、台湾島南北の関係海域で海上目標への攻撃、対空・対潜作戦の訓練を実施している。駆逐艦、フリゲート艦、戦闘機、爆撃機が識別・検証、警告・排除、模擬攻撃、海上目標への攻撃、対空・対潜作戦などの演習に投入されている。これらの訓練により海空連携能力と統合封鎖・統制能力を検証する。