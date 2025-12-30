２０２４年８月に俳優・岸田タツヤとの結婚を発表したフリーアナウンサーでタレントの高木由梨奈が、結婚式の写真をアップした。３０日までに自身のインスタグラムを更新し「結婚式、無事に終わりました」と報告。「私たちの結婚式のテーマは『盛大なクリスマスパーティー』。参列してくださった皆さまにもクリスマスを意識したコーデで来ていただいて、会場全体が本当に特別な空間になりました」という。ウェディングドレス