天壇公園の神楽署入り口。（１２月１１日撮影、北京＝新華社記者／魏夢佳）【新華社北京12月30日】中国北京市の名所、天壇は現存する世界最大かつ最も保存状態の良い古代皇室の祭祀（さいし）建築群で、国内外から多くの観光客が訪れる。天壇公園の南西端、赤い壁と灰色の瓦屋根で囲まれた中庭に樹齢600年を超えるエンジュの大木がある。明清時代に祭祀を担う音楽家や舞踊家を養成した「神楽署」に根を下ろしていることから「神