うわぁ〜余計なひとことですね…なにか事情があって子どもがいないのかもしれないのに。不満を垂れておいて「離婚する気は1mmもない」とシラを切る夫の言動も不自然ですよね。しかも奥さんの言い分とすれ違っていますし。お義母さん、息子さんの言うことを鵜呑みにしないほうがいいかもしれませんよ…！【まんが】その嫁、取り替え可能ですか？(ウーマンエキサイト編集部)