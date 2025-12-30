【全国の天気】太平洋側は、午後も穏やかに晴れるでしょう。日本海側は、平地は雨で、山は湿った雪になりそうです。北陸や東北ではカミナリが鳴るところがあるでしょう。【予想最高気温】東京は16℃と、きのうより4℃高く、大阪は15℃まで上がりそうです。日本海側も平年より4℃高いでしょう。【週間予報】年末年始は、日本海側で大雪になるところがありそうです。最新の情報をご確認ください。太平洋側は晴れるでしょう。31日大み