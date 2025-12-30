佐久間大介が、Snow Manのドームツアー『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』でのリハーサル風景を自身のInstagramに公開している。 （関連：【画像】佐久間大介、貴重なポールダンスの練習姿） Snow Manは現在、ドームツアー『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』を開催中。12月23日から26日にかけては東京ドームにて行われ、来年1月4日から7日までバンテリンドーム ナゴヤ