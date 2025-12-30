３０日前引けの日経平均株価は前営業日比６１円５７銭安の５万０４６５円３５銭と続落。前場のプライム市場の売買高概算は７億１４９９万株、売買代金概算は１兆６３３６億円。値上がり銘柄数は５１８、対して値下がり銘柄数は１０２０、変わらずは６５銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は、前日の米国株市場でＮＹダウ、ナスダック総合株価指数いずれも下落したことを受けリスク回避ムードとなった。大型株から