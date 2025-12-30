マイアミ・ヒート vs デンバー・ナゲッツ日付：2025年12月30日（火）開催地：カセヤ・センター（Miami）最終スコア：マイアミ・ヒート 147 - 123 デンバー・ナゲッツ NBAのマイアミ・ヒート対デンバー・ナゲッツがカセヤ・センター（Miami）で行われた。 第1クォーターはマイアミ・ヒートがリードし41-29で終了する。第2クォーター