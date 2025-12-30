星野リゾートは、2026年の干支である午(うま)年に向け、全国の施設で「馬」をテーマにした体験プログラム「馬旅(うまたび)」を展開する。12年に一度の節目となる飛躍の年に、雪原を進むストーブ馬車や絶景の中での乗馬体験、神馬(しんめ)や由緒ある白馬神事を巡る開運スポットまで、各地の特色を活かした体験を一挙に紹介。個性あふれる看板馬たちと触れ合い、新たな年の活力と運気を呼び込む特別な滞在を届ける。【写真】雪化粧し