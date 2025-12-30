周南市で29日、マグロの解体ショーが行われました。道の駅ソレーネ周南で行われたマグロの解体ショー。年末年始の帰省客に楽しんでもらおうと、初めて企画されました。登場したのは体長およそ130センチ、長崎県産の養殖クロマグロです。解体後は、通常の半額以下で販売。大勢の買い物客が訪れあっという間に売り切れていました。（お客さん）「あり得ない価格。おいしくいただきます」ソレーネ周南では1月