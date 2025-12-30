中国のSNS・小紅書（RED）に、日本で財布を拾って交番に届けたとの投稿があり、反響を呼んだ。投稿者の女性は「在宅勤務で休憩中に買い物に出かけて帰宅する途中に財布を拾った。拾った場所でしばらく待ったけど誰も取りに来なかったので、仕方なく交番に届けた。でも、手続きに30分くらいかかって休憩時間を過ぎてしまい、会社のスマホを持っておらず、昼食も食べていなかった（泣）」とし、「良いことをしたら良い報いがあるでし