この記事をまとめると ■車重が重い傾向の電動車のタイヤは空気量で荷重を受け止めるケースが多い ■幅広なタイヤは空気抵抗が増えるため大径＋幅の細さが航続距離（燃費）に効果的だ ■BMW i3のような専用サイズのタイヤはユーザー側のハードルになるのが課題となる EVで広がる大径で幅の細いタイヤの狙い 電気自動車（EV）を含め、電動車やハイブリッド車が増えるにしたがって、従来と違ったタイヤ寸法が採用される場合が出て