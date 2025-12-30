◇第105回全国高校ラグビー大会2回戦慶応志木31―17鹿児島実（2025年12月30日花園）初出場の慶応志木（埼玉第2）が31―17で鹿児島実を下し、元日の3回戦へと駒を進めた。前半7分にLO橋本瑛太（3年）がゴール下に先制トライ。一度は追いつかれたが、同22分にモールからのトライで引き離し、後半もリードを広げた。1回戦で青森山田を48―12で下し、創部68年目で花園初勝利を飾った。「あと1回勝って年を越したい」を話し