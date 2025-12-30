昨年１２月に導入した稲毛神社の市川宮司＝２２日、川崎市川崎区（画像は一部修整しています）時代の流れか、おさい銭もキャッシュレス─。新たな参拝の形として、さい銭にスマートフォン決済サービス「ＰａｙＰａｙ（ペイペイ）」を導入する神社や寺院が増えている。取り組み開始から１年間で、導入した寺社は約５倍に増加。犯罪被害を防ぎ、寺社側の負担軽減につながるなど各地で広がりを見せている。さい銭箱に設置された２