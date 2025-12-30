ボーイズグループ「ＪＯ１」が２９日、ＹｏｕＴｕｂｅで生配信を実施。今年をもって活動を終了することを発表したメンバーの鶴房汐恩にメッセージを送る場面があった。この日は「ＪＯ１２０２５ＹｅａｒＥｎｄＹｏｕＴｕｂｅＬｉｖｅ」と題し、生配信を実施。配信の最後に、ＪＯ１の最年少メンバー・豆原一成は「すごく楽しい１年でもあり、いろんなことを考えさせてもらえた１年だったというふうに思います。また来