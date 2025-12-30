【あおぎり高校入学祭】 2026年5月21日 開催予定 「公式のうすい本 vol.00 『あおぎり高校の裏本』」奥付より viviONは、同社のVtuberグループ・あおぎり高校において、オフラインイベント「あおぎり高校入学祭 2026 ～『好き』なことしかしたくない！～」を2026年5月21日に開催する。 告知は現在開催中の「コミックマーケット107」内、あおぎり高校ブースに