IS:SUE YUUKI IS:SUEのYUUKIがこのほど、都内で『SDGs推進 TGC しずおか 2026』（来年１月10日、ツインメッセ静岡 北館大展示場）に向けたフィッティングに臨み、インタビューに応じた。IS:SUEとしては今年６月にデビュー１周年を迎え、初のツアーも実現させるなど破竹の勢いで駆け抜けている。IS:SUEとしてはこれまでもTGCでライブパフォーマンスを行っているが、YUUKIソロでブランドのモデルとしてランウェイを歩