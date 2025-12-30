◇第105回全国高校ラグビー2回戦中部大春日丘●26（抽選）○26大分東明（2025年12月30日花園）中部大春日丘は7点を追う後半29分、相手ゴール前5メートルのラインアウトを直接キャッチしたCTB池山拓磨がそのままトライ。ゴールも成功し、土壇場のラストワンプレーで追いついたが、抽選で涙をのむことになった。「ミスからの失点が怖いのはわかっていましたが、ミスからの失点が多かった」主将のSH荒木奨陽は目を潤ませ