SKY-HIが率いるマネジメント／レーベル・BMSGは、2026年3月19日に開催する『BMSG TRAINEE SHOWCASE 2026 〜 Graduation Party for REN, YUTA, RAIKI, TAICHI, and ISANA 〜』の追加公演を開催することを30日、発表した。ファンクラブ先行受付でのチケット完売を受けての決定となる。【動画】アツいパフォーマンス！STARGLOW「Moonchaser」ライブ映像ショーケースには、STARGLOWを生んだオーディションプロジェクト『THE LAST P