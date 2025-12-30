ティーンに大人気の“きんりのカップル”が、2人揃って可愛すぎる歌唱ステージを披露。視聴者からは「一生推せる」「可愛すぎ」など続々と反響が寄せられた。【映像】大人気“きんりのカップル”の可愛すぎるステージABEMAにて12月29日（月）に放送された『今日好き特別編』では、今日好きメンバーが贈る一夜限りの歌の祭典「KYOSUKI MUSIC STAGE 2025」が開催。2025年を代表する楽曲を今日好きメンバーが次々に披露していった