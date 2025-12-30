３０日午前３時５０分頃、神奈川県大和市西鶴間の３階建て動物病院兼住宅で、「建物の３階から黒煙が見える」と通行人の男性から１１９番があった。火は約２時間後に消し止められたが、県警大和署や大和市消防本部によると、現場で男性１人の死亡を確認。病院に搬送された男女２人も死亡が確認された。３人とも高齢とみられるという。同署が出火原因などを調べている。