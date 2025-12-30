令和ロマン・くるまがMCを務めるZ世代のための恋愛バラエティ『失恋ドーナッツ』で、Z世代女子による「ネットストーカー」の実態が明かされ、スタジオが騒然となった。【映像】インスタで付き合ってることがわかる方法18歳の人気モデル・向井怜衣と人気インフルエンサーのMumeiが「女子会では恋バナしかしない」「情報は筒抜け」と語った流れで、Mumeiが具体的な調査手法を披露。「ネットストーカーっていうのがあって」と切り