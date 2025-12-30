きょうの富山県内は雲が広がり、雨が降っているところがあります。このあと、雨が降ったりやんだりの天気となりそうです。県内の午前10時30分までの最高気温は、魚津市で11.6度、富山市で11度ちょうどなど、10の観測地点のうち7か所で10度を超えています。ただ、きょうは本州付近を気圧の谷が通過するため、県内は大気の状態が不安定で、雨に加えて雷や突風を伴ったり、ひょうが降ったりするおそれがあります。また、大みそかの明