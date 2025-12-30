年末年始をふるさと富山で過ごす人たちの帰省ラッシュがピークを迎え、交通機関が混雑しています。けさ富山駅では、帰省した親子連れの姿がみられ、ふるさとの家族との再会を喜びあっていました。埼玉からの帰省客「初めて富山でお正月を過ごすので、どれくらい寒いのかなと心配。かに鍋とか楽しみにしてます」東京からの帰省客「お盆以来で、半年ぶりの帰省です。もし雪が降ってたら、雪遊びさせたいなと思っていたんですけ