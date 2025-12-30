アメリカのトランプ大統領は29日中国軍が台湾周辺で開始した軍事演習について「心配していない」「習近平国家主席とは素晴らしい関係だ」とし中国を擁護する姿勢を見せました。トランプ大統領：習近平国家主席とは素晴らしい関係だ。彼からは何も聞いてない。そういったことを習国家主席がするとは信じない。心配してないトランプ大統領は、中国軍が29日から、台湾を取り囲む形で大規模な軍事演習を行っている事について記者に問わ