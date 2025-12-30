櫻坂46松田里奈（26）のファースト写真集「まつりの時間」（来年1月20日に幻冬舎）の発売を受けて、「写真集発売めでてぇこっちゃ企画in宮崎」と題し、松田の地元・宮崎県でさまざまな企画が実施される。紀伊國屋書店アミュプラザみやざき店では、「＃ただいまつり」をテーマに笑顔あふれるカットを集めたパネル展を開催する。開催は1月20日から2月2日まで。また、紀伊國屋書店アミュプラザみやざき店、くまざわ書店延岡店で、サイ