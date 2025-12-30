県内の景気について日銀秋田支店は、今月も「緩やかに回復している」という判断を据え置きました。宴会の需要なども好調でクマ出没の影響などは限定的だという見方を示しています。日銀秋田支店は企業や団体への聞き取りなどから県内の景気の動向を公表しています。種村知樹支店長「全体としては堅調な個人消費や生産の持ち直しと相まって悪くない情勢と判断しています。また2025年1年を通してみても、本県経済は緩やかに回復して