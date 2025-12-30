アーリング・ハーランドやジュード・ベリンガムなど、これまで数多くの世界的プレイヤーがボルシア・ドルトムントを経てビッグクラブへ羽ばたいていった。そして今、彼ら同様にニコ・シュロッターベックもステップアップを果たそうとしている。1999年12月生まれで現在26歳のシュロッターベックは、2022年7月にフライブルクから5年契約でドルトムントに加入。身長191cmの長身を活かした対人守備の強さに加えて高精度のロングキック