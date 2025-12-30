日本道路交通情報センターによりますと、きょう（30日）午前10時半ごろ、岡山市南区豊成の国道2号バイパス（上り）で軽自動車が横転する事故がありました。 【現場画像をみる】国道2号バイパス豊成付近で軽自動車が横転する事故約2.5キロの渋滞発生中【岡山・南区】 この事故の影響で現場を先頭に約2.5キロの渋滞が発生しているということです（午前11時半現在）。 【現場の画像をみる】