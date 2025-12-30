岐阜市の住宅で火事があり、3人が病院に運ばれました。警察は2階にあったストーブが原因とみて調べています。 【写真を見る】岐阜市で住宅火災 2階のストーブが原因か…出火当時 親子は1階に 91歳女性ら3人搬送 消火活動中だった近所の男性も きょう午前6時半ごろ、岐阜市須賀4丁目の柳内桂子さん91歳の住宅から火が出ました。 隣の家に住む人から消防に通報があり、消防車8台が出て火はおよそ2時間後に消し止めら