女子ゴルフの西郷真央（島津製作所）が３０日、国内男子ツアー最多の通算９４勝を挙げた師匠・尾崎将司さん（享年７８）の訃報を受け、コメントを発表した。西郷は「ジャンボ尾崎ゴルフアカデミー」の１期生として、尾崎さんお指導を受けた。千葉・麗沢高時代の２０１８年から、千葉県にある師匠の私設練習場で心技体を磨いた。今月２３日にＳ状結腸がんのため死去した尾崎さんについて「この度の訃報に接し、心より哀悼の意