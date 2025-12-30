◆バドミントン全日本総合選手権最終日（３０日、京王アリーナ東京）混合ダブルス決勝が行われ、昨年９月にペアを組んだ渡辺勇大（Ｊ―ＰＯＷＥＲ）、田口真彩（ＡＣＴＳＡＩＫＹＯ）組が、今大会でデビューした緑川大輝（ＮＴＴ東日本）、松山奈未（再春館製薬所）組を１５―２１、２１―９、２１―１１の２―１で破って初優勝を飾った。田口は「すごくうれしいです。総合にかけてきた。勇大さんの存在はとても大きいので