◇第105回全国高校ラグビー2回戦桐蔭学園37―5常翔学園（2025年12月30日花園）3大会連続23回目出場の桐蔭学園（神奈川第一）が、5度の優勝経験を持つ常翔学園（大阪第二）を下し、史上6校目の3連覇達成に向け、第一歩を踏み出した。「必ず厳しい試合になる。初心に返って、自分たちのラグビーをしていく」と高校日本代表候補でもあるHO堂薗尚悟主将（3年）は気持ちを高めて、チームの初戦に臨んでいた。3連覇を狙う桐蔭