◇イングランド2部第24節バーミンガム1―1サウサンプトン（2025年12月29日バーミンガム）イングランド2部第24節が29日に行われ、バーミンガムが1―1でサウサンプトンと引き分けた。バーミンガムではフル出場のMF岩田智輝とともに、FW古橋亨梧が9月30日のシェフィールドW戦以来、約3カ月ぶりの先発。一方、サウサンプトンではMF松木玖生が後半38分から、8月30日のワトフォード戦以来、約4カ月ぶとなるトップチームでの出場