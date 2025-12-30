中国軍は昨日に引き続き台湾周辺での軍事演習を開始したと発表しました。台湾北部海域に向け「長距離火力実弾射撃を実施した」としています。中国軍は30日、日本時間午前9時から午後7時まで台湾周辺で実弾射撃を伴う「重要軍事演習」を行うと発表しました。台湾島を取り囲むように5つのエリアに演習区域が設定されており、中国当局は船や飛行機がこのエリアに入らないよう通告していることから弾道ミサイルの発射訓練を行うのでは