◇第105回全国高校ラグビー2回戦東海大大阪仰星7―6佐賀工（2025年12月30日花園）1回戦で坂出第一に137―0で圧勝したノーシードの東海大大阪仰星（大阪第一）が44大会連続54回目出場の佐賀工（佐賀）を逆転で下し、元日の3回戦に進出した。シード校の佐賀工にリードを許したが、東海大大阪仰星は最後の最後まで諦めなかった。「ロースコアになるのは予想していた。60分間戦って、最後に勝てばいいと思っていた」とPR朝倉